"Külliye'deki CHP'li" yalanı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na kötü haber!

Areda Survey adlı araştırma şirketi 'Beştepe'de görüşme' iddiası da dahil son günlerde en çok konuşulan konulara ilişkin bir araştırma gerçekleştirdiğini duyurdu. 1100 kişinin katıldığı araştırmada ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti.

Areda Survey araştırma şirketi, 27-28 Kasım arasında yapılan araştırma sonuçlarını açıkladı. Katılımcılara, 'Beştepe'de görüşme' iddiaları da soruldu. Katılımcılar bu iddiaların en çok CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıprattığı yönünde görüş belirtti.

"İDDİALAR EN ÇOK CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU YIPRATTI"

Katılımcıların yüzde 54,5'i Kılıçdaroğlu'nu, yüzde 36,9'u Muharrem İnce'yi, yüzde 3'ü CHP'yi, yüzde 2,9'u AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ıve yüzde2,6'da diğerlerini iddiaların yıprattığı belirtildi. İddiaları medyaya kimin servis ettiği sorusuna ise katılımcılar, yüzde 52,2 Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 41,2 CHP'yi karıştırmak isteyenler, yüzde 2,6 Muharrem İnce'ye yakın olanlar, yüzde 1 AK Parti, yüzde 0,2 Ekrem İmamoğlu ve yüzde 3 diğerleri" cevabını verdiği açıklandı.

NELER OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, "Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, bir CHP'linin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti. Turan ayrıca Erdoğan'ın ismi gizli olan CHP'liye 'genel başkan olması gerektiğini söyledi' iddiasında da bulundu.

Söz konusu iddiayı Cumhurbaşkanlığı kaynakları yalanladı. Turan ise bunun üzerine bahsi geçen ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Muharrem İnce görüşme iddialarını kesin bir dille yalanladı. Ardından da Rahmi Turan gelen tepkiler üzerine bilgiyi Talat Atilla'dan aldığını dile getirdi. Talat Atilla ise haberi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını açıkladı."