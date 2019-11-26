Külliye'ye giden CHP'li tartışması büyüyor! İnce'nin bahsettiği teknenin sahibi konuştu

"Külliye'ye giden CHP'li" tartışması, her geçen gün yapılan farklı açıklamaların ardından büyüyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Beştepe'ye giden isim' olarak gündeme gelmiş ve pazar günü Yalova'da düzenlediği basın toplantısında kendisi hakkındaki bu iddiaları yalanlamıştı.

İNCE: BEN GENEL MERKEZDEKİ BİR ÇETEDEN BAHSETTİM, YAZIN AYNI TEKNEDE TATİL YAPTILAR

CHP içindeki çeteyi işaret eden İnce, "Bu iş kurultaya yönelik mi bilemem. Bunu en iyi komployu kuranlar bilir. Evet ben genel merkezdeki bir çeteden bahsettim. Onlar kendini biliyorlar. Yazın aynı teknede tatil yaptılar" açıklamasını yapmıştı.

İnce'nin bu açıklamasının ardından, yeni bir tartışma başladı.

Söz konusu teknede CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk'ün, Çeşme'de bir iş insanına ait teknede buluştuğu iddiaları ortaya atıldı. Bu üç ismin, tekstilci Ahmet Tunaboylu'na ait olan 'Sea Whisper' isimli teknede buluştukları, ardından Çeşme'deki Altın Yunus Oteli'nden Dalyan'a geçtikleri, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Aksu'ya ait bir restoranda yemek yedikleri ve toplantı yaptıkları ileri sürüldü.

TEKNENİN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

2006 model, Cranchi 480 fly marka teknenin sahibi Ahmet Tunaboylu, DHA'ya yaptığı açıklamada, olay günü orada olmadığını, İzmir'de olduğunu belirtti. Tunaboylu, "Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran arkadaşımız bizim. Benim teknenin kaptanına gelip, Altın Yunus Oteli'nden, Dalyan'da 'Cevat'ın Yeri' isimli mekana kadar kendilerini bırakmalarını istedi. Kaptan Tolga Pamir de bırakmış. Tolga Pamir sadece götürmüş ve bırakmış. Belediye Başkanı benim arkadaşım olduğu için götürmüş. Tekne benim evet, sadece Altın Yunus'tan Dalyan'a götürmüş. 15 dakikalık mesafe. Ben İzmir'deyim, tekne Çeşme'de. Mayıs ayında ne işim var benim. Kaptanım Tolga Pamir, götürmüş, bırakmış. Benim arkadaşım olduğu için bırakmış, yoksa bırakmaz" dedi.