İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Kulp saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Kulp saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen ve 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kulp saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen ve 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK mensupları tarafından Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde odun toplamaya giden işçilere yönelik gerçekleştirilen ve 5 sivilin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT