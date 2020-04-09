Kulp saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen ve 5 sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK mensupları tarafından Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde odun toplamaya giden işçilere yönelik gerçekleştirilen ve 5 sivilin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA