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Kulplu Beygir ne demek, TDK'ya göre Kulplu Beygir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kulplu Beygir kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kulplu Beygir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kulplu Beygir nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kulplu Beygir kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kulplu Beygir ne demek, TDK'ya göre Kulplu Beygir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kulplu beygir ne demek? Kulplu beygir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kulplu beygir kelimesi. Peki kulplu beygir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kulplu beygir nedir, kulplu beygir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KULPLU BEYGİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kulplu beygir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kulplu beygir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Jimnastikte destek olarak kullanılan, gövdesinin ortasında gereğinde sökülüp takılabilen yarım halka biçiminde aralıklı iki kulpu olan araç

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