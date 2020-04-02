Kulp’ta dar gelirli ailelere 3 milyon 560 bin liralık destek

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşayan dar gelirli 3 bin 560 haneye , Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 3 milyon 560 bin lira nakdi destek yapıldı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet, korona virüs salgınında oluşan maddi kayıplar çerçevesinde hükümetin dar gelirli ailelere maddi destek verilmesi kapsamında, ilçede yaşayan 3 bin 560 aileye biner liralık sosyal yardım desteğinin yapıldığını söyledi. Kaymakam Gözlet, "Yardım yapılan ailelerimizin hesaplarına aktarılan paraları ne zaman ve nerede alacağına dair gerekli duyurular yapılıp ilçemize bağlı 58 mahalle muhtarlığı bilgilendirilmiştir" dedi.

Kulp'ta yaşayan dar gelirli aileler Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hesaplarına yatırılan nakdi destek yardımlarını PTT ve Ziraat Bankası şubelerinde almaya başladı.

Kaynak: İHA