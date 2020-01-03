İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kulp'ta taşımalı eğitime kar tatili

Kulp'ta taşımalı eğitime kar tatili

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

Kulp'ta taşımalı eğitime kar tatili

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

Diyarbakır'ın Kulp, Lice ve Çınar ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Ulaşımda aksamaların olduğu ilçelerden Kulp'ta, taşımalı eğitimin yapıldığı okullar, 1 gün süreyle tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe merkezindeki okullara köylerden taşımalı gelen öğrenciler için bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA




GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT