KIRKLARELİ (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde tören düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bingöl'de 1996 yılında şehit olan Tuncay Güdücü'nün oğlu Tugay Güdücü, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale zaferinin Türk ve dünya tarihi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Türk tarihinde kazanılmış nice savaşların bulunduğunu ifade eden Güdücü, aziz Türk milletinin canı pahasına vatan savunması yaptığını belirtti.

Şehit ve gazilerin emanet ettiği vatan topraklarını herkesin gözü gibi koruduğunu ve korumaya devam edeceğini vurgulayan Güdücü, vatanın gelecek nesillere en iyi şekilde emanet edilmesi gerektiğini kaydetti.

Törende 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı İstikam Yüzbaşı İsmail Yeşilbaş da bir konuşma yaptı.

Tören, oratoryo gösterisi ve resim sergisi açılışı ile sona erdi.

Törene, Vali Osman Bilgin, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ile kurum müdürleri katıldı.