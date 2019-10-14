Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu için Antakya Medeniyetler Korosu’ndan konser

Antakya Medeniyetler Korosu, Hatay'ı ziyaret eden Kültür ve Sanat Politikaları Kuruluna konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı için Hatay'a gelen Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve Kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Hümeyra Şahin, Fecir Alptekin, İbrahim Erbay ve Rabia Çağla Bıyık, Antakya Medeniyetler Korosu Evi'nde Antakya Medeniyetler Korosu'nun konserini dinledi. Antakya Medeniyetler Korosu Başkanı Yılmaz Özfırat önderliğinde verilen konseri Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de dinledi. Konser sanatçıların büyük beğenisini topladı.

Kaynak: İHA