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Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan Başkan Saraçoğlu’na ziyaret

Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, kurul üyeleri, Mustafa Kutyar Özer, Erdal Çetindağ, Alper Gürer, Eyüp Cendel Ersoy, Hale Zehra Sekmen ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Mehmet Ali

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan Başkan Saraçoğlu’na ziyaret

Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, kurul üyeleri, Mustafa Kutyar Özer, Erdal Çetindağ, Alper Gürer, Eyüp Cendel Ersoy, Hale Zehra Sekmen ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Mehmet Ali Karakaya, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, Kütahya'daki tarihi yapıların ayağa kaldırılması noktasında görev süresi boyunca katkıları ve uyumlu çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık, Kurul Üyeleri Mustafa Kutyar Özer, Erdal Çetindağ, Alper Gürer, Eyüp Cendel Ersoy, Hale Zehra Sekmen ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü Mehmet Ali Karakaya'ya çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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