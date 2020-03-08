Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum Kalesi'nde incelemelerde bulundu:

MUĞLA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Kalesi'ndeki ikinci etap restorasyon çalışmalarının 18 Mayıs Müzeler Günü'ne yetiştirileceğini, daha önce açılmamış ve depo olarak kullanılan yerlerin sergi alanı olarak kullanılacağını söyledi.



Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ersoy, Bodrum Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.



Bakan Ersoy, gazetecilere, geçen yıl birinci etap çalışmalarının 18 Mayıs'ta tamamlanıp açılışının yapıldığını hatırlatarak, bu yıl da aynı tarihe ikinci etabı yetiştireceklerini söyledi.

Çalışmaların planlandığı gibi gittiğini belirten Ersoy, "İkinci etabını 18 Mayıs'ta açıyoruz. Küçük bir kısım kalıyor, burayı da yaz boyunca ziyaretçilere hissettirmeden çalışıp tamamlayacağız. Burada top mazgalları bulundu. Daha önce açılmamış yerleri de açtık. Kullanılmayan kapalı alanları, depo olarak kullanılan yerleri şimdi sergi alanı olarak kullanacağız. Çok daha keyifli, zevkli bir kale ziyareti olacak." diye konuştu.

- "Sümela Manastırı'nın ikinci etabını yaz sezonuna yetiştiriyoruz"

Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarına da değinen Ersoy, ikinci etap çalışmalarının tamamlanması için 18 Mayıs tarihini verdiklerini anlattı.



Olumsuz hava şartlarının çalışmaları etkilediğini dile getiren Ersoy, "Biraz gecikme olabilir ama en fazla bir iki haftalık gecikmeyle Sümela Manastırı'nın da bu yaz sezonuna ikinci etabını yetiştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA