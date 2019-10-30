Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Rize’de

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rize'de turizmcilerle toplantıda bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Meles Köyü'nde ve çevre köylerde incelemelerde bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen incelemelerin ardından Bakan Ersoy, bir otelde turizm sektörüyle ilgilenen Rizeli iş adamlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: İHA