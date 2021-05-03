Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarih verdi: 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan tam kapanma değerlendirmesinde, hızla artan vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla alınan yeni kısıtlama kararlarının şimdiden vaka sayıları üzerindeki etkilerinin görülmeye başlandığı belirtilerek, "Tahminimiz doğru çıkarsa 17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5,000'in altına inecek" ifadeleri kullanıldı.

"30 MİLYON HEDEFİNİ KORUYORUZ"

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıla mücadele sürecinde, 14 Nisan'da başlatılarak Ramazan ayının ilk iki haftasında uygulanan kısmi kapanma, beklenen etkiyi yaratmadı. Vaka sayılarındaki ani ve hızlı yükselişi durdurmak amacıyla, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri tavsiyeleri doğrultusunda, Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde tam kapanma ilan edildi.

Tam kapanmaya ilişkin açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs günlük vaka sayılarının 17 Mayıs'tan sonra 5,000'in altına inmesi halinde bu yıl için koydukları 30 milyon turist hedefini koruduklarını söyledi.

"VAKA SAYISI 5 BİNİN ALTINA İNERSE..."

Vaka sayılarındaki düşüşün bu hafta itibarıyla daha da hızlandığına dikkat çeken Bakan Ersoy, turizm sektöründeki hedefin 1 Haziran itibarıyla turist trafiğini açmak oldunu belirterek, "17 Mayıs'tan sonra vaka sayısı olarak 5,000'in altına inebilirsek 30 milyon hedefimizi hala koruyoruz." şeklinde konuştu.

Pandemiye bağlı güvenlik endişeleri ve seyahat kısıtlamalarının etkisiyle 2020 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı %71.74 düşüşle 12.73 milyon kişi olmuştu.

Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre bu yıl Ocak - Mart döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı %54 düşüşle 1.95 milyon olarak gerçekleşti.