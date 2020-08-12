Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Galata Kulesi açıklaması
Sosyal medyada bir anda gündeme oturan Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor iddialarını Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yalanladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yer alan Galata Kulesi'nin duvarlarının yıkıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal medyada 'Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor' şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi'ne zarar veren kısımlardır. Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır."
Sosyal medyada “Galata Kulesi’nin duvarları yıkılıyor” şeklindeki iddialar asılsızdır. Yıkılan kısımlar sonradan yapılan, Galata Kulesi’ne zarar veren kısımlardır.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) August 12, 2020
Restorasyonda kullanılan yöntemler konusunda ise ilgili firmaya gerekli yaptırım uygulanacaktır.#GalataKulesi