Kültür ve Turizm Bakanlığı acı haberi açıkladı: Usta tenor Erol Uras hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığının internet sitesinden yapılan paylaşımda," Opera tarihimizin en önemli tenorlarından Erol Uras’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik." denildi.

Paylaşımda merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilendi.

EROL URAS KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Erol Uras, Mersin'in Silifke ilçesinde 1936'da dünyaya geldi. Sanatçı, 47 yılı aşkın süren sanat yaşamında oratoryo, opera, operet ve müzikli oyun 30'dan fazla eserin başrolünde yer aldı, kendisi için bestelenen veya düzenlenen eserlerin de dahil olduğu birçok eseri ise dünyada ve Türkiye'de ilk kez seslendirdi.

Erol Uras ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki kutucuğu tıklayarak bulabilirsiniz.

Erol Uras kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?

Opera tarihimizin en önemli tenorlarından Erol Uras’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.



Sanat camiamızın başı sağ olsun. pic.twitter.com/L4SPSNN3fB — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) April 13, 2021



