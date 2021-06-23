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  3. Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Selman Fındıklı kimdir? Selman Fındıklı kaç yaşında, nereli?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Selman Fındıklı kimdir? Selman Fındıklı kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Selman Fındıklı getirildi. Vatandaşlar da Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Selman Fındıklı kimdir? soru başlığını aratmaya başladı. Bizler de Fındıklı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Selman Fındıklı kimdir? Selman Fındıklı kaç yaşında, nereli?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Selman Fındıklı kimdir?  sorusu sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında Selman Fındıklı'nın ismi ön plana çıktı. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişliğine atanan Fındıklı hakkında bazı bilgilere haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAŞMÜFETTİĞİ SELMAN FINDIKLI KİMDİR?

3 bakanlığa ilişkin atama kararları 23 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Selman Fındıklı getirildi. Fındıklı'nın eski yerine ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Nihat Özen getirildi.

SELMAN FINDIKLI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yeni Başmüfettiş Selman Fındıklı hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜFETİŞLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

23 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ

{TITLE_STRIP}Erdoğan imzaladı: 3 bakanlığa atama kararı Resmi Gazete’de!

 

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