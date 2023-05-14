Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! KPSS puanıyla 127 personel alımı yapılacak: Tüm lisans mezunları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında görev yapacak personel alımı için yeni bir duyuru yayınladı. Yapılacak alımlar kapsamında yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak ve 127 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! KPSS puanıyla 127 personel alımı yapılacak: Tüm lisans mezunları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 36 büro personeli, 62 koruma ve güvenlik görevlisi ile 29 temizlik personeli istihdam edilecek. Bu sayede, bakanlığın taşra teşkilatındaki iş yükü azaltılarak daha verimli bir çalışma ortamı sağlanması hedeflenmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

başvuru

Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatındaki birimlerinde istihdam edilmek üzere yeni bir personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 36 büro personeli, 62 koruma ve güvenlik görevlisi ile 29 temizlik personeli alınacak.

Başvuruların 26 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirileceği belirtiliyor. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Adayların, alım için gerekli şartları taşıdıklarını belgelemeleri gerekiyor. Başvuru yapacak adayların en az lise veya dengi okullardan mezun olmaları, adli sicil kaydı bulunmaması ve kamu haklarından mahrum olmamaları gerekiyor. Ayrıca adayların görev yapacakları bölgede ikamet ediyor olmaları tercih sebebi olarak değerlendirilecek.

Başvuruların kabul edildiği süre boyunca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde adaylara yönelik sık sorulan soruların yanıtları ve gerekli bilgiler yer alacak. Başvuru yapan adayların başvuru durumları da internet sitesinde ilan edilecek. Adayların iş başvuru sürecinde sorularını yöneltebilmeleri için bakanlık tarafından özel bir iletişim kanalı oluşturulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapacağı bu personel alımı ile ilgili tüm detaylar Resmi Gazete'deki duyuruda yer alıyor. Adayların başvuru sürecinde gerekli tüm bilgilere ve belgelere erişebilmeleri için ilana göz atmaları tavsiye ediliyor.

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