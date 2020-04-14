Kültür ve Turizm Bakanlığı: İstanbul'da bir otel sağlık çalışanlarına tahsis edildi

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'da bir otelin sağlık çalışanlarına tahsis edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli bir tesisin, sağlık çalışanlarına oda tahsis etmediği" bilgisi üzerine söz konusu tesisin yönetimiyle görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Paylaşımda, tesis yönetiminin, grupları bünyesindeki komşu bir oteli sağlık çalışanlarına tahsis etme kararı aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA