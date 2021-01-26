Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin tanıtımı içi Nusret Gökçe'yi seçince sosyal medya ikiye bölündü!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin tanıtımı çalışmaları kapsamında birbirinden ünlü 19 Türk şefi belirledi.

Go Turkey web sitesinde Türk Ünlü Şefler başlığıyla açılan sayfada yer alan listede herkesin yakından tanıdığı ve saltbea hareketi ile adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe'de yer aldı.

Nusret için "Uluslararası popüler et restoranı Nusr-Et’i kuran bir kasap, restoran sahibi ve şeftir. Et hazırlama ve baharatlama tekniği internette bir sansasyon yarattı" ifadeleri kullanıldı.

Sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlarla adını duyuran Nusret'in tanıtım için seçilmesi sosyal medyayı ikiye böldü.

Pek çok kullanıcı Nusret Gökçe'nin bu isimler arasında yer almasını eleştirirken, bazı kullanıcılar ise Gökçe'nin seçilmesini destekledi.

Gökçe'ni yan yanı sıra listede; Aylin Yazıcıoğlu, Yemek programları ile ekranlarda yerini alan Arda Türkmen ve Masterchef yarışmasının jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Maksut Aşkar, köşe yazarı Refika Birgül, Musa Değdeviren, Fatih Tutak, Doğa Çiftçi, Osman Sezener, Osmanlı mutfağı araştırmacısı Ömür Akkor, Türk ve İskandinav mutfağı şeflerinden Mehmet Gürs, Civan Er, İsmet Saz, Şemsa Denizsel, Serkan Güzelçoban, Ali Güngörmüş, Vedat Başaran gibi ünlü isimler de listede yer alıyor.