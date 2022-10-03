Kültürcü (Süthane / Mandıra) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kültürcü (Süthane / Mandıra) görev tanımı nedir, Kültürcü (Süthane / Mandıra) ne iş yapar, Kültürcü (Süthane / Mandıra) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kültürcü (Süthane / Mandıra) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kültürcü (Süthane / Mandıra) Tanımı;

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Kültürcü (Süthane / Mandıra) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kültürcü (Süthane / Mandıra) Maaşları

Kültürcü (Süthane / Mandıra) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kültürcü (Süthane / Mandıra) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kültürcü (Süthane / Mandıra) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.03

Meslek Adı :

Kültürcü (Süthane / Mandıra)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tereyağı, krema, peynir ve diğer maddelerin imalinde kullanılacak ana kültürü yaparak bundan bakteri kültürü çıkaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kültürcü (Süthane/Mandıra) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Taze pastörize sütü bir kavanoza koyarak buna oranlı bir miktarda laktik tahammür kültürü ilave etmek,

b) Ana kültürü almak üzere kavanozu bir kuluçka makinesinde bir gün kadar ısıtmak,

c) Ana kültürden belirli bir miktarı pastörizasyon kazanındaki süte ilave ederek belirli bir süre aynı ısıda tutarak asit kültürü elde etmek,

d) Asit kültürünü alarak, teneke kutulara koymak ve buz dolabında istif etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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