Kültürel Miras Anadolu Projesi ekibinden Rektör Prof. Dr. Sedat Murat’a ziyaret

Kültürel Miras Anadolu Projesi ekibi Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'u ziyaret etti.

Kültürel Miras Anadolu Troia Dokuz Kat, Dokuz Renk, Dokuz Zaman Projesi ekibi; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Proje Koordinatörü ve Küratörü Sanatçı Esma Civcir, Proje Bilim Danışmanı Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi /ÜSÇÖZÜM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Kurtoğlu ve Çanakkale Kültürel Miras Derneği Başkanı Saime Çetin Aydoğan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret ettiler.

Proje sürecine ilişkin bilgilerin aktarıldığı ziyarette, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, projenin Çanakkale şehrinin kültürel mirasına katkısı olacağını ve Çanakkale kültürel coğrafyasının ve kültürel mirasının bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önemine dikkat çekerek projenin özverili ve gönülden bir çalışma olduğunu ve Çanakkale kültürel miras çeşitliliğine anlamlı katkısı olacağını vurguladı.

Projenin birinci aşamasında ortaya çıkan eserlerin ulusal ve uluslararası alanlarda sergilenmesi ve çalışma takviminin belirlenmesi konularının görüşüldüğü ziyaret hediye takdimi ile son buldu.

Kaynak: İHA