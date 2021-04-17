Diyetisyen Ay "İftar ile sahur arasında her yarım saatte bir bardak su tüketilmeli17 Nisan 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışı | TRT Spor'da bugün hangi maçlar var?İnsan kaçakçılarının tuzağına düştüler! Kaçak göçmenleri İstanbul diye Kahramanmaraş’a bırakmışlarKültürel mirasına sahip çıkacak! Eski Ordu Evi mimarisi yeniden canlanacakTemiz havanın tadını çıkarmak isteyenlere müjde! Çambaşı Yaylası’na 5 yıldız konforunda otelMerve Boluğur HES kodu göstermediği için AVM'ye alınmadıKontrolden çıkan tır panik yarattı! Önce motosiklete, ardından traktöre çarptıKocaeli'de kentsel dönüşüm çalışmaları! Araptepe’deki çalışmalarının yüzde 65’i tamamlandıDenetimlere katılarak vatandaşları uyardı! Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerindeİhtiyaç sahiplerine destek! Bolu’da, 500 ton patates ve 100 ton soğan dağıtılacak
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Kültürel mirasına sahip çıkacak! Eski Ordu Evi mimarisi yeniden canlanacak

Kültürel mirasına sahip çıkacak! Eski Ordu Evi mimarisi yeniden canlanacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, eski Ordu evi mimarisine uygun konutların yaygınlaştırılması ve örnek alınması amacıyla "Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması" düzenliyor.

Kültürel mirasına sahip çıkacak! Eski Ordu Evi mimarisi yeniden canlanacak

Büyükşehir Belediyesi, Ordu'nun 19 ilçesinde yöresel mimariye uygun yeni yerleşim yerleri yapmak, bu yapıları yaygınlaştırmak, yöresel mimariye olan ilgiyi artırmak amacıyla "Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması" başlattı. Yarışmaya katılmak isteyenler www.yarisanordu.com başvuru adresinden başvuru yapabilecekler. Başvuru yapmış adaylar hazırlamış oldukları projelerini 1 Temmuz 2021 tarihine kadar teslim edebilecekler. Yarışmanın sona ermesinin ardından adayların projeleri jüri değerlendirmesine tabii tutulacak. 12 Temmuz 2021'de sonuçlar açıklanarak 16 Temmuz 2021'de ödül töreni gerçekleştirilecek.

TOPLAM 270 BİN TL ÖDÜL

Yarışmaya katılan adaylardan birinciye 50 bin TL, ikinciye 35 bin TL, üçüncüye 25 bin TL ödül verilirken, aynı zamanda ilk 16 mansiyon yarışmacıya da 10 bin TL ödül verilecek. Büyükşehir Belediyesi yarışma sonucunda toplamda 270 bin TL değerinde ödülü yarışmacılarla buluşturacak. Yarışmaya katılmak isteyenlerin detaylı bilgi için www.ordu.bel.tr adresini ziyaret edebileceği ya da 444 10 52 No'lu çağrı merkezini arayabileceği kaydedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kültürel mirasına sahip çıkacak! Eski Ordu Evi mimarisi yeniden canlanacak

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT