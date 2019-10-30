Kültürevi’nde çalışmalar sürüyor

Altıeylül'de projeler hız kesmeden devam ediyor. 2. Gündoğan mahallesinde yapımı süren Sultan Alparslan Kültür Evi'nin yanı sıra Gümüşçeşme Mahallesi Kuba Camii bahçesi yeni yüzüne kavuşuyor.

Altıeylül Belediyesi tarafından her mahallenin dokusuna uygun, vatandaşların yararlanabileceği projelerin yapımı sürüyor. Plevne Mahallesi İsmail Akçay Parkı içerisinde açılışı gerçekleştirilen Millet Kıraathanesi'nin ardından 2. Gündoğan Mahallesi'nde Sultan Alparslan Kültür Evi inşaatı devam ediyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, 3 bin 500 m2 alan üzerinde projelendirilen Kültürevi bin 300 m2lik bir alanda yükseliyor. Bodrum katında 300 m2lik spor salonu ile Altıeylül Spor Kulübü'ne hizmet verecek olan Kültür Evi'nin 300 m2lik zemin katında restoran-kafeterya ve sosyal birimler yer alacak. 340 m2lik 1. katta toplantı salonları ve kütüphane bulunurken, yine 340 m2lik 2. katta ise 4-6 yaş Kur'an Kursu olacak. Çocuk oyun grupları, oturma alanları ve yürüyüş yollarının da yer alacağı Sultan Alparslan Kültür Evi'nde dış cephe sıva işi sürüyor. Elektrik tesisatının yapıldığı Kültür Evi inşaatının 2020'nin ilk yarısında bitmesi planlanıyor. Gümüşçeşme Mahallesi Kuba Camii bahçesinde devam eden projenin mahalleye yeni bir yaşam alanı oluşturacağını ifade edilirken, projenin 2019 sonuna kadar tamamlanacağını belirtiliyor.

Kaynak: İHA