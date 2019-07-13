Kültürpark’ta yaz sineması nostaljisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Yaz Sinemaları Nostalji Geceleri başlıyor. Kültürpark'ta 16 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasındaki film gösterimlerinin ardından sinema yazarı Vecdi Sayar filmlerin oyuncularıyla söyleşecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Açık Hava Yaz Sinemaları'nda 2018 yılında ulusal ve uluslararası festivallerde ödüller kazanmış dört yerli film gösterilecek. Nostaljik yaz akşamlarında Banu Sıvacı'nın "Güvercin"; Guillaume Giovanetti ile Çağla Zencirci'nin "Sibel"; Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons" ve Hüseyin Karabey'in "İçerdekiler" filmleri İzmirlilerle buluşacak. Geçen yaz ilki düzenlenen "Kültürpark Yaz Sineması" etkinliği bu yıl 16 Temmuz & ndash; 6 Ağustos tarihleri arasında Kültürpark Uzun Havuz'da gerçekleşecek. Dört hafta boyunca salı günleri saat 20.30'da filmlerin yönetmen ve oyuncuları ile söyleşiler düzenlenecek. 21'de ise film gösterimi başlayacak.

Bir genç hikaye

Yaz Sineması gösterimleri, 16 Temmuz Salı günü Banu Sıvacı'nın "Güvercin" filmi ile başlayacak. Sofya Film Festivali En İyi Yönetmen; Malatya Film Festivali Jüri Özel Ödülü, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülleri; Eskişehir Film Festivali En İyi Performans Ödülü (K.B. Alper); Brisbane Asya Pasifik Film Ödülleri En İyi Gençlik Filmi; SİYAD En İyi İlk Film, En İyi Sanat Yönetmeni ödüllerini kazanan film, Adana'nın kenar mahallelerinden birinde abisi ve ablasıyla yaşayan ve evlerinin çatısında güvercin besleyen bir gencin hayatın gerçekleriyle yüzleşmesini konu alıyor. Vecdi Sayar mode ratörlüğünde gerçekleşecek film öncesi söyleşiye filmin yönetmeni Banu Sıvacı ile filmin başrolünü üstlenen Kemal Burak Alper katılacak.

Yılın performansı

23 Temmuz Salı akşamı ise, Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci'nin "Sibel" filmi gösterilecek. Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil, Elit İşcan'ın rol aldığı Türkiye-Fransa-Almanya ortak yapımı, Locarno Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülü ve Ekümenik Jüri Ödülü, Adana Film Festivali Ulusal Yarışma'da En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu (Damla Sönmez), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Emin Gürsoy) ödüllerini, Eskişehir Film Festivali'nde Damla Sönmez'e En İyi Performans Ödülü, Sadri Alışık 2019 Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü; Brüksel Akdeniz Film Festivali'nde Büyü ;k Jüri Ödülü, Avrupa Sineması Ödülü ve Genç Sinema Ödülü; Seattle Film Festivali'nde de En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. Film, Karadeniz'in bir dağ köyünde yaşayan ve konuşma yetisinden yoksun olduğu için çevresi ile yörenin "ıslık dili'ni kullanarak iletişim kuran bir genç kızın, köye korku salan kurdun izini sürerken ormanda yaralı bir kaçak ile karşılaşmasını konu alıyor. Filmden önce, filmin yapımcılarından Marcel Kalvo ile filmin başrolünü üstlenen Damla Sönmez'in katılacağı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Bir darbe girişimi

Kültürpark'da Yaz Sineması, 30 Temmuz'da Mahmut Fazıl Coşkun'un "Anons" adlı filmi ile sürecek. Senaryosunu Mahmut Fazıl Coşkun ile Ercan Kesal'ın yazdığı filmde, Murat Kılıç, Şencan Güleryüz, Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Serkan Ercan, Müfit Kayacan, Nazmi Kırık, Erdem Şenocak rol alıyor. 1963 Mayıs'ında Türkiye'de yaşanan bir darbe girişimini konu alan bir kara komedi olan "Anons", darbe başladığında İstanbul Radyoevi'ni teslim alarak, darbe bildirisini okumakla görevlendirilen bir grup askerin trajikomik öyküsünü anlatıyor. Türkiye-Bulgaristan ortak yapımı olan film, Venedik Film Festivali'nin "Orizzonti" (Ufuklar) böl& uuml;münde gösterilmiş ve Jüri Özel Ödülü ile En İyi Akdeniz Filmi ödüllerini kazanmıştı. Adana Film Festivali Ulusal Yarışma'sında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Sanat Yönetmeni ödüllerini; Malatya Film Festivali'nde Yılmaz Güney Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerini ve Film-Yön Ödülünü alan "Anons", SİYAD 2019 ödülleri kapsamında En İyi Sanat Yönetmeni ödülünü kazanmıştı. Film öncesi söyleşisine yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ile filmin başrol oyuncularında Murat Kılıç katılacak.

İçerdekiler

Kültürpark Yaz Sineması seçkisinin son filmi ise, Hüseyin Karabey'in "İçerdekiler"i olacak. 6 Ağustos akşamı gösterilecek olan film, Altı aydır gözaltında tutulan bir öğretmenle, bir komiser ve bir kadın arasında geçen film, Melih Cevdet Anday'ın aynı adlı oyunundan Hüseyin Karabey tarafından beyazperdeye uyarlanmış. Komiser, tutuklunun konuşmasını sağlamak için, karısı ile gizli bir görüşme ayarlar ama hiçbir şey planlandığı gibi gitmez. Gerilimi bir an bile aksamayan filmde, Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen ve Gizem Erman Soysaldı'nın performansları ve Karabey'in yalın anlatımı öne çıkıyor. Film, son Adana Festivali Ulusal Yarışma'da Jüri Özel Ö dülünü kazanmış, Gizem Erman Soysaldı ise En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçilmişti. Soysaldı, Nürnberg'deki Uluslararası Festivalde En İyi kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı. 6 Ağustos 20.30'da, Kültürpark'da Vecdi Sayar'ın moderatörlüğünde düzenlenecek söyleşiye yönetmen Hüseyin Karabey ile oyuncu Gizem Erman Soysaldı katılacak.

Kaynak: İHA