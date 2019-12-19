Kulübelerin yerine spor ve kondisyon aletleri yerleştirildi

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde mahalle sakinlerini rahatsız eden kulübüler sökülerek yerine dış mekan spor ve kondisyon aletleri yerleştirildi.

Osmancık Yeni Mahalle'de kurulan Pazar yerinin yanındaki alana geçtiğimiz yıllarda yapılan ve yapıldığı günden bugüne kadar kullanılmayan 6 adet ahşap kulübe, amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine mahalle sakinleri tarafından kaldırılması istenmişti. Kulübeler geçtiğimiz günlerde sökülerek belediye hizmet kampüsü ardiyesine götürüldü.

Osmancık Belediyesi tarafından, kulübelerin bulunduğu alanda yapılan düzenlemenin ardından ise yoğun bir şekilde talep gören dış mekan spor aletleri yerleştirildi. Özelikle sabah sporunu yapan bireyler bu kondisyon aletlerine büyük bir ilgi gösterirken, bir çok insan spor yaparak burada vakit geçirmeye başladı.

Kaynak: İHA