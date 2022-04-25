Kuluçka Tesisi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kuluçka Tesisi İşçisi görev tanımı nedir, Kuluçka Tesisi İşçisi ne iş yapar, Kuluçka Tesisi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kuluçka Tesisi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kuluçka Tesisi İşçisi Tanımı;

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Kuluçka Tesisi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kuluçka Tesisi İşçisi Maaşları

Kuluçka Tesisi İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kuluçka Tesisi İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kuluçka Tesisi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6122.03

Meslek Adı :

Kuluçka Tesisi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Kümes Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ticari amaçlarla yumurtaların kuluçkaya yatırılması işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kuluçka Tesisi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kuluçkaya hazırlık yapmak,

b) Yumurtaları verimlilik, ağırlık bakımından inceleyerek sınıflara ayırmak,

c) Yumurtaları tepsilere dizip dezenfekte etmek,

d) Yumurtaları bir süre bekleterek makinede sıcaklık ve nem durumunu kontrol etmek,

e) Belirli ve yeterli şartları sağlamak için kuluçka makinesinde gerekli ayarlamaları yapmak,

f) Makineyi sürekli kontrol edip parlak ışıkta döllenmiş yumurtayı döllenmemiş yumurtadan ayırarak döllenmemiş olanları almak,

g) Bu sırada mikrop kırıcı olarak cihaza ilaç koymak,

h) Makineden çıkan civcivlerin özel ısıtılmış büyütme kaplarına yerleştirerek beslenmelerini sağlamak,

i) Civcivleri cinsiyetlerine ve büyüklüklerine göre ayırıp sevk edilmek üzere hazırlamak,

j) Civciv çıkarma işlemi tamamlanınca makinenin bakım ve temizliğini yapıp tepsileri ve diğerlerini dezenfekte etmek,

k) Makinedeki arızaları ilgililere bildirmek,

l) Yumurtadan çıkan, ölen civcivlerin cinsiyet ve büyüklükleri ile ilgili konuları kaydetmek,

m) Kuluçka tesisinde hastalık olup olmadığını incelemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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