Kulu’da 7 bin 822 öğrenci ders başlı yaptı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 7 bin 822 öğrenci ders başlı yaptı.

Kulu'da, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ilçe genelinde bulunan 574 idareci ve öğretmenin görev yaptığı 64 okulda, 7 bin 822 öğrenci için ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Merkez İlkokulunu gezen İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan, incelemelerde bulundu.

Kaymakam Budan yaptığı açıklamada, "Bu gün 2019-2020 eğitim-öğretim sezonumuzu okullarımızda açmış bulunmaktayız. Zaten 1. ve 5. sınıf öğrencilerimiz Perşembe ve Cuma günü alışma eğitimine başlamıştı. Bu gün itibarıyla ülkemizde ve ilçemizde aynı zamanda tüm okullarımızda eğitim-öğretim başladı. Ben öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Eğitimin fiziki koşulları çok güzel bir noktaya gelecek"

Kulu ilçesinde ayrı heyecanlar yaşadıklarını da belirten Kaymakam Budan, "Eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte aynı zamanda ilçemiz doğal gaza kavuştu ve aydınlamaya başladı. Dolayısıyla bu kapsamda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın himayesiyle Milli Eğitim Bakanlığınca aktarılan ödenekle okullarımızın önüne Saygaz servis kutusu giden tüm okullarımızı, yaklaşık 16-17 okul yapmakta, hepsini doğal gaza dönüştüreceğiz. İnşallah aynı zamanda velilerimiz, ailelerimiz, öğretmenlerimiz, okul idarecilerimizle kaymakamlığımız başta olmak üzere bir kampanya başlatmayı hedefliyoruz. Doğal gaza dönüştürdüğümüz tüm okulların dış cephe kaplamasını yaparak şık ve estetik bir görünüm katmak, hem dış cephe boya masraf ve sorumluluğundan kurtulmak hem de çocuklarımızın eğitim gördüğü fiziki ortamın ve koşulların kendilerine moral ve motivasyonlarını artırıcı hale getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Topyekun kampanyayla birlikte tahmin ediyorum ki ailelerimizin, iş adamlarımızın, Kululu hemşehrilerimizin, yurt dışında yaşayan hemşehrilerimizin bize sağlayacağı desteklerle inşallah eğitimin fiziki koşulları çok güzel bir noktaya gelecek" şeklinde konuştu.

"İnşallah okullarımız temiz yakıta kavuşacak"

Doğal gaz dönüşümünün ciddi bir yatırım olduğuna kaydeden Budan, "Ben bu konuda emeği geçen başta Sağlık Bakanımız olmak üzere, Milletvekilimiz Abdullah Ağralı beye, bu ödeneği gönderen Milli Eğitim Bakanımız ve diğer bürokratlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah okullarımız temiz yakıta kavuşacak, güzelce ısınacak. Hem kömür hem odun derdi, bunun külünü atma sorunu olmayacak. Aynı zamanda bunu yakan kaloriferci arkadaşlarımız ve hizmetlilerimiz okula daha iyi hizmet noktasında emek verecekler. İnşallah en güzel şekilde fiziki koşulları oluşturduğumuz takdirde öğretmen ve öğrencilerimiz de üzerilerine düşeni yaparak çok iyi bir eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştireceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA