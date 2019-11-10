Kulu’da Nogay Türkleri ve Kırım Tatarları Atatürk’ü anma programı düzenledi

Konya'nın Kulu ilçesinde, Nogay Türkleri ve Kırım Tatarları 10 Kasım Atatürk'ü anma programı çerçevesinde ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kulu'ya bağlı Köstengil Mahallesinde yaşayan Nogay Türkleri ve Kırım Tatarları'nın bulunduğu Köstengil Yardımlaşma Derneği ve mahalle halkı tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma programı gerçekleştirildi. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağının yarıya çekilmesiyle başladı. Buradaki programın ardından İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan ve Belediye Başkanı Murat Ünver'in de katıldığı programda mahallede fidan dikim etkinliği düzenlenerek, geleneksel yemekler tanıtıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kaymakam Ali Edip Budan, "Biz Atatürk'ü anma programını ilçemizde yaparken sizde burada 10 Kasım anma programını yaptınız. Bu gün bir kaç etkinlik bir araya geldi. Hem ağaç dikme hem 10 Kasım hem de bir Pazar günü bu köyümüzde birlik beraberlik içinde bir araya gelmeniz... Aynı veya farklı kültürden de olabilirsiniz. Kulu'da çok güzel örneğini yaşıyoruz. Kulu bir Türkiye örneği mozaiği. Maşallah birçok etnik kökenden vatandaşımız var. Kız almış, vermiş, akrabalığımız var. Kimse annesini, babasını seçme özgürlüğüne sahip değil. Gözümüzü açıyoruz ki annemizi, babamızı yaradan bize nasip etmiş. Dolayısıyla nereden geldiğimiz değil, önemli olan akıbetimiz. Ayrıca imanlı, itikatlı bir şekilde cennete kavuşmamız, bizim düzgün bir hayat yaşamamızla alakalı bir şey. Bu birlik ve beraberliğimizi tebrik ediyorum. Farklı ırktan insanlar bir arada yaşıyorlar ülkemizde aslında. Adı üstünde Anadolu, birçok coğrafyadan gelen insanı, özellikle ülkelerinden haksızlık ve adaletsizliğe uğrayan milletlerin tarih boyunca sığındığı yer olmuş bu Anadolu toprakları. Hala 2020 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nde biliyorsunuz bir çok Suriyeli ve Iraklı vatandaşa farklı dinden farklı inançtan farklı ırktan gelen bir çok insana biz kapılarımızı açtık, evlerimizi açtık, ekmeğimizi bölüştük. Allah'ın izniyle kıyamete kadar da, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu müddetçe, bu insanlara, mazluma, zalimlerin zulmünden kaçan insanlara, biz hep evimizi, kapımızı açacağız, sahip çıkacağız. Allah'ın izniyle biz bunun mükafatını göreceğimize inanıyoruz. Sizler de bin 800'lü, bin 900'lü yılların başında atalarınız, dedeleriniz göç etti, geldi. Şu an biz birlik ve beraberlik içindeyiz. Ülkemiz çok zengin, çok güçlü. Yeter ki bizleri içten bölmesinler Allah birliğimiz, daim etsin" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından programda, Nogay gelenek ve görenekleri tanıtılarak, yöresel yemeklerden ikram edildi. Programın sonunda Kaymakam Ali Edip Budan'a, Belediye Başkanı Murat Ünver'e ve Dağıstan Cumhuriyeti Nogay El'den gelen şair, gazeteci Venera Lukmanova'ya plaket takdim edildi.

Programa, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Dağıstan Cumhuriyetinden gelen Venera Lukmanova, Köstengil Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı Hamit Güner, Mahalle Muhtarı Şenol Güner, Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Berkcan, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yaşayan Nogay ve Kafkas Türkleri ile mahallede bulunan Tatar vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA