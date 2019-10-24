Kulu’da öğrencilere sınav eğitim semineri

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan lise ve ortaöğretim düzeyindeki 820 öğrenciye üniversite ve lise sınavlarına verimli hazırlanmalarına ilişkin eğitim semineri verildi.

Kulu Milli Eğitim müdürlüğü tarafından Kulu merkezde bulunan 500 ortaokul, 320 lise öğrencisine sınavlara hazırlanmaları konusunda seminer düzenlendi. Kulu Gençlik Merkezi'nde 2 aşama halinde 2 şer saat verilen eğitim semineriyle öğrencilerin sonraki yıllarda yapılacak olan LGS ve TYT-AYT sınavlarına hazırlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA