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  3. Kulu’da Okul Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı

Kulu’da Okul Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 2. dönem Okul Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kulu’da Okul Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 2. dönem Okul Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kulu Merkez İlkokulu Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı 2. döneminin ülke için ve eğitim camiası için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen toplantıya Kulu merkez ve çevre mahallelerdeki okulların müdürleri katıldı. Gerçekleştirilen programda 2. dönem eğitim-öğretim yılının planlandığı, sorun ve çözüm önerileri ile ilgili gündem maddelerinin istişare edildiği öğrenildi.

Kulu’da Okul Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı

Kulu’da Okul Müdürleri Kurulu Toplantısı yapıldı

Kaynak: İHA

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