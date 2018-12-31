Kuluöztürk’ten 2018 değerlendirmesi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık sektöründeki sorunları her platformda gündeme taşıyan Sağlık-Sen'in kararlı mücadelesi sayesinde Yıpranma payı ve sağlıkta şiddet konusunda önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi.

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanları açısından 2018 yılının değerlendirmesini yaptı. Sağlık-Sen olarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının çalışma alanlarında yaşadıkları sorunları ülke gündemine taşıdıklarını, sendikal mücadeleyle ve dayanışmayla nelerin başarılabileceğini gösteren güzel kazanımlar elde ettiklerini söyleyen Başkan Kuluöztürk, kararlı mücadeleleri sonucunda özellikle yıpranma payı ve sağlıkta şiddete yönelik düzenlemelerin yapılmasına vesile olduklarını kaydetti.

"Sağlık-Sen gündeme getirdi"

Kuluöztürk, "Yıpranma Payı, Sağlık-Sen Teşkilatının gündeme getirdiği bir talepti. Kararlı mücadelemiz neticesinde, 24 Haziran seçimleri sonrası yeni dönemin ilk icraatları arasında yıpranma payı düzenlemesi yer aldı. "Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans" diyerek 2011 yılında başlattığımız mücadelede yıllar içinde pek çok yasal ve idari düzenlemenin çıkmasını sağlamıştık. 2018 yılında da şiddet uygulayanın tutuklanması talebimiz vardı, bu doğrultuda yasal düzenleme yapıldı. Şiddete uğrayan arkadaşlarımızın ifadelerinin karakola gitmeksizin çalışma ortamlarında alınmasını da memnuniyet verici buluyoruz" dedi.

"Birlikte aşıyor, birlikte pişiriyoruz"

Yatılı kuruluşlarda görev yapan sosyal hizmet çalışanlarına sosyal hizmet tazminatı verilmesi de 2018 yılının önemli kazanımlarından biri olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatan Sinan Kuluöztürk, bu kazanımların önümüzdeki süreçte devam edeceğine inandığını söyledi. Kuluöztürk, "Emeğimiz için, ülkemiz için her zaman en iyi olanı diliyor ve bu uğurda mücadele veriyoruz. Gerek emeğimiz, gerek ülkemiz için büyük hedeflere, büyük umutlarla ve azimle ilerliyoruz. Büyük hedefler için büyük bedelleri göze almamız gerektiğini hatırlatan nice badireleri birlikte aşıyor, birlikte pişiyoruz" diye konuştu.

"Sağlık-Sen üye sayısını arttırdı"

Sağlık-Sen'in Türkiye'de 250 bin, Antalya'da 7 bin 500 üye ile büyüyerek yoluna devam ettiğini belirten Kuluöztürk, kamuda istihdamın daraldığı, sendikaların örgütlenme oranının düştüğü bir yılda, Sağlık-Sen'in üye sayısının artmış olmasını, sendikal mücadeleye olan inancı ve güveni ortaya koyan çok değerli bir gelişme olarak gördüklerini kaydetti. 2019 yılının tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanları açısından mutlu, huzurlu ve hayırlı gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olmasını dileyen Kuluöztürk, "2019 yılının çalışma ortamlarında şiddeti önleyecek etkin eylem planının hazırlandığı, alt yapısını büyük bir titizlikle hazırladığımız "Çalışan Dostu Sağlık Kuruluşları" projemizin hayata geçeceği, Yıpranma payı hakkının, bürokratik merkezli keyfi uygulamalardan korunduğu, bütün sağlık çalışanları için 5 yıla bir yıl verildiği, geriye dönük ödenmesinin sağlandığı, çalışanların iş yükünü azaltacak etkin istihdamın sağlandığı, 3600 ek göstergenin sağlık, idari, teknik, yardımcı gibi istisnasız bütün hizmet sınıfları için verildiği, Performansa dayalı ödemelerin gelir içindeki payının yüzde 20'ye düşürüldüğü, skor bazlı performans sistemi yerine emeğin niteliğini ölçen performans sistemine geçildiği, Ek ödemelerin emekliliğe yansıtıldığı, bir yıl olması için, Sağlık-Sen Teşkilatı olarak bütün enerjimizle toplu sözleşme masasında ve sahada olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA