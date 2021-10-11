İzleyiciler 1955 yılına götürmeye hazırlanan Kulüp dizisinin resmi fragmanı yayınlandı. Oldukça dikkat çeken dizisinin ne zaman başlayacağı, konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Kulüp dizisi ne zaman başlayacak? Kulüp konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

KULÜP DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Hiç tanımadığın biri ailen, hiç beklemediğin bir yer yuvan olabilir." Resmi fragmanı yayınlanan Kulüp dizisinin 5 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

KULÜP DİZİSİ KONUSU NE?

Eski bir mahkum olan Matilda, 1955 yılının en önemli gece kulüplerinden birinde çalışır. Matilda'nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar varlığından bihaberdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel'i Pera'nın belalısı olan Fıstık İsmet'ten uzak tutmak için çabalar. Matilda aynı zamanda patronu olan Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kulüp dizisinin oyuncu kadrosunda Evlilik Hakkında Her Şey ile karşımıza çıkan Gökçe Bahadır'ın yanı sıra Barış Arduç, Salih Bademci, Fırat Tanış, Metin Akdülger, Asude Kalebek gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Seren Yüce ile İstanbullu Gelin gibi TV dünyasında ses getiren yapımlarda imzası bulunan Zeynep Günay Tan üstleniyor.