Kulüpler Birliği yayıncı kuruluşa resti çekti

Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısının sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, önemli bir toplantı yaptıklarını söyledi ve, '2-3 hafta içerisinde birçok toplantı gerçekleştirdik. Bu da son toplantıydı. Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz sezonun ortasından beri Türkiye Futbol Federasyonu'ndan finansal olarak talepte bulunmaktadır. 18 kulübümüz ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi kararı değerlendirdik. 18 kulüp olarak hiçbir gerekçe olmadan yapılmayan ödemelerin yerine getirilmesini, TFF aracılığıyla kendilerine ilettik. Biz Kulüpler Birliği içerisinden oluşturduğumuz komite ile yayıncı kuruluşla görüşüyorduk. Artık TFF ile görüşecekler. Bundan sonraki görev TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu'nundur. Bir gerçek var ki ligler başlıyor. Takımlar kuruluyor ve bu yayın geliri, bütün takımlar için en önemli gelir. Sözleşmelerin çoğu Euro üzerinden. Biz bunları kendilerine ilettik. Süreç artık TFF ile yayıncı kuruluş arasında yürütülecek. Biz Kulüpler birliği olarak konumumuzu, durumumuzu konuştuk. Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, 15 günlük süreci vardı ve yapılmadı. Biz de yayıncı kuruluşun sözleşmede geçerli olan maddeleri yerine getirmesini istiyoruz' ifadelerini kullandı.

FİKRET ORMAN: ARTIK MUHATAPLARI TFF'DİR

Yayıncı kuruluşla, Kulüpler Birliği olarak bazı görüşmeler yaptıklarını söyleyen Fikret Orman, “Bu zamana kadar yayıncı kuruluş yetkilileriyle Kulüpler Birliği içinden oluşturduğumuz komiteyle bazı görüşmeler yapmıştık. Bu dakikadan sonra yayıncı kuruluşun yasal olan muhatapları TFF olacağı için, görüşmeleri TFF yürütecek. Biz federasyonumuza kendi fikirlerimizi ve duruşumuzu belli ettik. Onlara da bunu ilettik. Bundan sonrası TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun işi” diyerek, bundan sonraki süreçte konuyu Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin yürüteceğini söyledi.

'KULÜPLERİN DURUMU ORTADA'

Yayıncı kuruluşun devam etmesinden yana olduklarını söyleyen Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, “Ancak bir de bir gerçek var ki, ligler başlıyor. Takımlar, kadrolarını kuracaklar. Bu yayın geliri takımlarımızın en önemli gelir kalemi. Bizim oyuncularla sözleşmelerimiz var. Bunların çoğu Euro üzerinden yapılmış sözleşmeler. Kulüplerin içinde bulunduğu durum da belli. Bunu da kendilerine ifade ettik. Kulüplerin şu anda içinde olduğu durum, herhangi bir jest yapacak durumda değil. Biz Kulüpler Birliği olarak ne yapabileceğimizi ve nerede duracağımızı tartıştık, konuştuk. Sonuç itibariyle TFF yetkililerine duruşumuzu altını çizerek izah ettiğimizi düşünüyoruz. Sezon başında avans ödemesi yapılıyor. Sözleşmeye göre onun yapılması lazımdı. 15 günlük bir süreci vardı, o da doldu ve ödeme yapılmadı. Onun üzerinden de 10 gün geçti. Biz de sözleşmede geçerli olan bütün gerekliliklerini yerine getirmelerini bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.