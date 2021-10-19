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  3. Kulüpler Birliği'nden şok istek! 4 hakemin sözleşmesinin feshini talep ettiler!

Kulüpler Birliği'nden şok istek! 4 hakemin sözleşmesinin feshini talep ettiler!

Kulüpler Birliği başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında MHK'nın yapısından ve hakemlerden memnun olmadıklarını dile getirmişti. Bugün ise Kulüpler Birliği'nden flaş bir istek geldi. İddiaya göre Kulüpler Birliği dört hakemin sözleşmesinin feshedilmesi yönünde talepte bulundu.

Kulüpler Birliği'nden şok istek! 4 hakemin sözleşmesinin feshini talep ettiler!

Son dönemlerde Süper Lig'in gündemine hakemler ve hakem kararları oturmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği başkanı Ahmet Ağaoğlu MHK yapısından hoşnut olmadıkları yönünde açıklamalarda bulunarak bu durumla ilgili TFF ile görüşeceklerini ifade etmişti. İddialara göre ilk adım atıldı. Kulüpler Birliği, TFF'den Süper Lig'de görev alan 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptal edilmesi yönünde istekte bulundu.

Kulüpler birliğinden şok istek! 4 hakemin sözleşmesinin feshini talep ettiler!

TFF'NİN CEVABI MERAKLA BEKLENİYOR

Henüz bu isimlerin kim olduğu yönünde kesin bir bilgi bulunmasa da bazı kaynaklara göre o hakemler Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık ve Özgür Yankaya. TFF'nin bu istek karşısında nasıl bir adım atacağı bilinmezken, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulüpleri hakemlere karşı sağduyuya davet etmişti.

Kulüpler birliğinden şok istek! 4 hakemin sözleşmesinin feshini talep ettiler!

FENERBAHÇE DE HAREKETE GEÇECEK

Öte yandan Fenerbahçe'nin de bir hamle yapacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonki Konyaspor ve bu sezon oynanan Trabzonspor maçlarındaki kararlarından memnun olmayan sarı lacivertli ekip, Ali Şansalan hakkında harekete geçecek. İlk olarak TFF'nin 4 hakem hakkında vereceği karara göre yeni bir adım atması beklenen sarı lacivertlilerin Ali Şansalan hakkında hamle yapacağı kaydedildi.

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