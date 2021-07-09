Kulüpler birliğinden TFF'ye rest! Sahaya çıkmayız!

Kulüpler birliği dün akşam yeni bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda yapılan seçimde yeni Kulüpler birliği başkanı oybirliği ile Ahmet Ağaoğlu oldu. Toplantının ardından TFF'ye yazı gönderen kulüple, adeta rest çekmiş oldu. 19 kulübün imzasıyla yayınlanan bildiride şu açıklamalarda bulunuldu:

"Aşağıda yer alan başlıklarda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararların ve yapılmakta olan uygulamaların yeniden gözden geçirilerek, bu hususlarda alınmış kararlardan imzası bulunan kulüplerimizin talebi doğrultusunda geri dönülmesi ve yeniden düzenlenmesi talebimizi bilgilerinize sunarız.

1- FUTBOL Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ciddiyetten uzak ilişkilerden ötürü sözleşmenin sürekli tadil edilerek kulüplerimizin her sene finansal zarar görmesi.

2- MERKEZ Hakem Kurulu, Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurullarının atama ve işleyişleri.

3- YABANCI oyuncu sayısındaki kulüplerimizin taleplerinin göz ardı edilmesi.

4- KULÜP Lisans Talimatı kriterlerinin ülkemiz gerçekleri dışında kalması... Bu taleplerimizin kabul görmemesi halinde, Türk futbolunun sürdürülebilirlikten uzak olacağı gerçeği göz önüne alınarak kulüpler olarak müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceğiz."

AHMET AĞAOĞLU: SÜPER LİG A.Ş KURACAĞIZ

Yeni başkan Ahmet Ağaoğlu yeni bir gelişmeden bahsetti. Süper Lig'e bir an önce profesyonellik getirmeleri gerektiğini ifade eden Ağaoğlu: "Bir sonraki adımda Süper Lig A.Ş olması yolunda 20 kulübün mutabakatını aldık. TFF'nin aldığı bir kararda Kulüpler Birliği'nin de fikir belirtmesi lazım. İki sene öncesine göre kulüplerin gelirlerinde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmalıyız." dedi.

TÜM KONUŞMALAR KAYIT ALTINA ALINACAK

Galatssaray başkanı Burak Elmas, dün gerçekleştirilen toplantıya katılarak ilk kez bir Kulüpler Birliği toplantısına katılmış oldu. Toplantıda sunduğu teklifle herkesin onayını alan Elmas, "aramızda yaptığımız konuşmalar kayıt edilsin. Biz kulüpte bunu uyguluyoruz" önerisinde bulunmuştu. 19 kulübün başkanı bu öneriyi kabul etti ve toplantıdaki konuşmalar ve alınan önemli kararlar kayıt altına alınıp tutanak tutuldu.