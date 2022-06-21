Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçti! Başkan Ali Koç oldu Son dakika... Kulüpler Birliğinin Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan başkanlık seçimine tek aday olarak giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, vakfın yeni başkanı oldu.

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