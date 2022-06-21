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Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçti! Başkan Ali Koç oldu

Son dakika... Kulüpler Birliğinin Olağan Genel Kurul toplantısında yapılan başkanlık seçimine tek aday olarak giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, vakfın yeni başkanı oldu.

Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçti! Başkan Ali Koç oldu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun görevini bırakmasının ardından Kulüpler Birliği yeni başkanını seçmek için  saat 14.00'te vakfın Maslak'taki ofisinde toplandı. 

Olağan Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçimine tek aday olarak giren  Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliğinin yeni başkanı oldu. 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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