Ülkemizde çok görülmese de dünya çapında büyük geçtiği yerlere büyük hasarlar veren kum fırtınası olayı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar arama motoruna Kum fırtınası nedir, neden olur? Kum fırtınası nasıl oluşur? yazarak aratmalarını sürdürüyor. Biz de bu konuyla ilgili gerekli detayları haberimizde derledik.

KUM FIRTINASI NEDİR? NEDEN OLUR?

Kum fırtınası ya da toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteorolojik olaydır. Kum fırtınası, boranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar, uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyona neden olur. Sahra Çölü ve Arap Yarımadası çevresindeki kurak topraklar, İran, Pakistan ve Hindistan'dan gelip Umman Denizi'nde biriktirilen bazı katkılar ile birlikte, havadan inen kum ve toz başlıca kaynaktır. Çin'deki fırtınalar ise Büyük Okyanus'a tozları yerleştirir.Sahra Çölü ve Arap Yarımadasının dışında ABD ile Kanada'da Rocky Dağları'nın doğusu boyunca uzanan Büyük Düzlüklerde, Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nden Moğolistan Cumhuriyeti'ne uzanan Gobi Çölünde ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Taklamakan Çölü'nde meydana gelen kum fırtınası bilinir.

KUM FIRTINASI NASIL OLUŞUR?

Kum fırtınasında yer alan kum parçacıklarının birçoğu 0,8 – 1 mm’lik çaplarda olabilir ve genellikle 3 – 15 metre yüksekliğe ulaşır ancak 1500 metreye ulaşanları da olmuştur. Genellikle kum fırtınalarının yüksekliği rüzgar kuvvetiyle doğru orantılıdır ve en az 40 km’lik hızlara sahip olurlar ve de bir anda ortaya çıkabilirler.

CB BULUTU NEDİR?

Kümülonimbus (Cb), kümülüs bulutlarının dikey olarak gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu. Tabanı 4 km altında bulunur. Kümülonimbus tek başına, gruplar halinde veya soğuk cephe hattı boyunca termodinamik kararsızlığa bağlı olarak cumulus congestus bulutundan gelişebilir.

KUM FIRTINASI NERELERDE GÖRÜLÜR?

Kum fırtınaları, bitki örtüsünün olmadığı ya da çok zayıf olduğu çöller ile kurak, yarı kurak özelliklere sahip ve yarı çöl görünümündeki yerlerde görülmektedir.

Kum fırtınasının daha çok görüldüğü yerler, Sahra Çölü, Arap Yarımadası, İran, Pakistan, Hindistan gibi kurak bölgelerdir.