Kumanda Tablosu Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumanda Tablosu Operatörü görev tanımı nedir, Kumanda Tablosu Operatörü ne iş yapar, Kumanda Tablosu Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumanda Tablosu Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumanda Tablosu Operatörü Tanımı;

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Kumanda Tablosu Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumanda Tablosu Operatörü Maaşları

Kumanda Tablosu Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kumanda Tablosu Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumanda Tablosu Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3132.04

Meslek Adı :

Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hammadde haline getirilecek ürünlerin seçilmesi, sevkiyata hazırlanması çalışmalarını sevk ve idare etme vasfına sahip kişi.

Görev ve İşlem Basamakları :

Vardiya Amiri (Çöp-Atık Su Arıtma Tesisleri); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hammadde haline getirilecek ürünlerin seçilmesini yapmak,

b) Sevkiyat sıralamasını yapmak,

c) Sorumlu olduğu personelin sevk ve idaresini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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