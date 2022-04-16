Kumanyacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumanyacı görev tanımı nedir, Kumanyacı ne iş yapar, Kumanyacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumanyacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumanyacı Tanımı;

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Kumanyacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumanyacı Maaşları

Kumanyacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kumanyacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumanyacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.13

Meslek Adı :

Kumanyacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Geminin iaşe ve kumanyalarının alımı, kullanılması ve muhafazasından sorumlu kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumanyacı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geminin kumanyalık, kuzine gibi kısımlarının temizliğinin yapılmasını ve her an hizmete hazır halde bulunmasını sağlamak,

b) Yiyecek ve içeceklerin temini hususunda düzenlenmiş talep formunu kontrol etmek,

c) Yiyecek ve içecek maddelerini teslim alma heyetinde görev yapmak,

d) Kumanyalık demirbaşlarından 1.zabite karşı sorumlu olmak,

e) Yiyecek listesi düzenleme heyetinde görev yapmak,

f) Yiyecek atıklarından dolayı meydana gelecek deniz kirliliğini önlemede gerekli tedbir almak,

g) Yemek servisinin zamanında, temiz ve düzenli yapılmasını sağlamak,

h) Gemi kumanyalığında ve geminin iaşe maddelerine tahsis edilen soğuk hava deposundaki iaşe maddelerinin en iyi şekilde muhafaza edilmesini sağlamak,

i) Günlük yemek listelerine ve tespit edilmiş gramaja göre lüzumlu iaşe maddelerini kumanyalıktan, soğuk hava deposundan çıkararak gemi aşçısına teslim etmek, bunların miktarını kumanya defterine işlemek,

j) Gemi kumanyalıklarının soğuk hava deposunun temiz bir şekilde bulundurulmasını sağlamak,

k) Gemiye gelen iaşe maddelerini kumanyalığa istif etmek,

l) Kumanyalığı belirli zamanlarda havalandırmak,

m) Temizlik kurallarına uymak, kendisine bağlı personelin temizlik kurallarına azami şekilde uymasını sağlamak, uygun olmayan bir durum görmesi halinde personeli ikaz etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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