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  3. Kumar oynamak için pandemiyi hiçe saydılar! Kumarbazlara 66 bin 150 lira para cezası

Kumar oynamak için pandemiyi hiçe saydılar! Kumarbazlara 66 bin 150 lira para cezası

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kumar oynayanlara baskın düzenlendi. Aynı mahallede 2 ayrı adrese birer gün arayla yapılan denetimlerde pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayanlara toplam 66 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için pandemiyi hiçe saydılar! Kumarbazlara 66 bin 150 lira para cezası

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aynı mahallede 2 ayrı adrese birer gün arayla yapılan denetimlerde pandemi kurallarını hiçe sayarak kumar oynayan 21 kişiye toplamda 66 bin 150 lira para cezası kesildi. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salgın tedbirleri kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesinde, 15-16 Nisan tarihlerinde 2 ayrı adreste denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimler neticesinde kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilen 21 kişiye toplamda 66 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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