Kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bizimkiler sosyal mesafeye alıştılar... Yine bir ilimizde kumar oynarken yakalananların her birine 3 bin 150 TL para cezası... Valimize alkış." dedi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT