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  3. Kumar oynayanlara polis baskını: 1 kişi gözaltına alındı

Kumar oynayanlara polis baskını: 1 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir restorana baskın yapan jandarma ekipleri kumar oynayan 27 kişiye cezai işlem yaparken, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Kumar oynayanlara polis baskını: 1 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde alınan ihbar üzerine bir restorana baskın düzenlendi. Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesi'nde bulunan bir restoranda kumar oynandığı ihbarını değerlendiren Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Turgutlu 9. JASAT Timi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri restorana baskın yaptı. Restoran içerisinde bulunan masalarda 27 kişinin kumar oynandığı tespit eden ekipler şahıslara kumar oynamaktan ve korona virüs tedbirlerini ihlal etmekten cezai işlem yaptı. Öte yandan, restoranın sorumlusu H.F. gözaltına alınırken, işlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Kumar oynayanlara polis baskını: 1 kişi gözaltına alındı

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