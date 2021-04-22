Kumar oynayanlardan pes dedirten savunma "Dost meclisiyiz, iftar açıyorduk"

Mevlana Mahallesi Şebnem sokak üzerinde bulunan marangozhanenin kurmarhaneye çevrildiği ihbarını alan Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri mekâna baskın için harekete geçti. Marangozhanenin önüne gelen ekipler içeride kumar oynayan kişileri tespit ederek mekana baskın yaptı. Polisleri karşısında gören kişiler büyük şok geçirerek kumar masasını örtbas etmeye çalışarak saklandı. Daha sonrasında polis ekipleri arama yaparak korona virüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gereken marangozu kumarhaneye çeviren 8 kişiyle karşılaştı.

İLGİNÇ DİYALOGLAR OLUŞTU

Mekanda alkol ve sigara içerek kumar oynayan kişilere polis ekipleri " ne yapıyordunuz burada" diye soru yönelttiğinde mekanda basılan kişiler kendilerini savunarak,"İftar yemeği yedik, oturuyorduk sigara içtik. Oyun oynamıyorduk" diye pest dedirtti. Mekanda kumar oynayarak basılan bir kişi ise ceza yememek için kendisinin yoldan geçerken uğradığını belirterek, "Matkap almaya gelmiştim. Hepimiz dost meclisiyiz burada" diye kendisini savundu. Polis ekipleri ve kumar oynayan kişiler arasında ilginç diyaloglarda yaşandı. Polis ekiplerini mekanda iftar açtıklarını ikna etmek isteyen kişi, "Burada hepimiz arkadaşız. Sen de gel yarın buradaki iftarı görürsün" ifadelerini kullandı.

YAKALANAN KİŞİLERE CEZA KESİLDİ

Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 8 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 25 bin 440 TL para cezası kesildi. Öte yandan kumarhaneye çevrilen marangozhanenin ruhsatının olmadığı öğrenilirken marangozhane zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı