Kumar oynayarak milyonlar kaybeden Serdar Ortaç'ı şoke eden reklam!

Geçirdiği rahatsızlıkların ardından kumar oynamaya tövbe eden ünlü pop yıldızı Serdar Ortaç'ın bir internet sitesi tarafından reklam aracı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu internet sitesi, tipini Serdar Ortaç’a benzettiği ve adı ile soyadını birleştirerek ‘Sertaç’ adını verdiği bir pop yıldızı animasyonu kendilerinin reklamını yaptı.

Reklamda pop yıldızı Sertaç’ın kumar bağımlısı olduğu, sürekli kaybettiği ve kendini kontrol edememesi dikkatlerden kaçmadı.

Serdar Ortaç konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.