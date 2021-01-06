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  3. Kumar oynayarak milyonlar kaybeden Serdar Ortaç'ı şoke eden reklam!

Kumar oynayarak milyonlar kaybeden Serdar Ortaç'ı şoke eden reklam!

Bir dönem kumar masalarında yaklaşık 50 milyon dolar kaybeden Serdar Ortaç'ın yüzü bir türlü gülmedi. Ortaç şimdi de bir internet sitesi tarafından "çizgi karakter" olarak kullanıldı.

Kumar oynayarak milyonlar kaybeden Serdar Ortaç'ı şoke eden reklam!

Geçirdiği rahatsızlıkların ardından kumar oynamaya tövbe eden ünlü pop yıldızı Serdar Ortaç'ın bir internet sitesi tarafından reklam aracı olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Kumar oynayarak milyonlar kaybeden Serdar Ortaç'ı şoke eden reklam!

Söz konusu internet sitesi, tipini Serdar Ortaç’a benzettiği ve adı ile soyadını birleştirerek ‘Sertaç’ adını verdiği bir pop yıldızı animasyonu kendilerinin reklamını yaptı.

Kumar oynayarak milyonlar kaybeden Serdar Ortaç'ı şoke eden reklam!

Reklamda pop yıldızı Sertaç’ın kumar bağımlısı olduğu, sürekli kaybettiği ve kendini kontrol edememesi dikkatlerden kaçmadı.

Serdar Ortaç konuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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