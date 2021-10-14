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Kumarhane'de şaşırtan uyarı: "İçeri girerken maskeyi çıkarın, sizi tanıyalım"

Uşak’ta düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişiye 4 bin TL para cezası kesildi. Operasyonun yapıldığı mekanda güvenlik kameralarının dışarıyı görüntülemesi ve kameranın yanında bulunan uyarıda "İçeri girerken maskeyi çıkarın, sizi tanıyalım" yazısı dikkat çekti.

Kumarhane'de şaşırtan uyarı: "İçeri girerken maskeyi çıkarın, sizi tanıyalım"

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine, Köme Mahallesi'nde bulunan Şehit Ali Horasan Caddesi üzerinde müstakil bir evde kumarhane ortamının yaratıldığı bilgisi geldi. İddialar doğrultusunda eve operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan ev sahibi de dahil toplamda 3 kişiye 4 bin 8 TL para cezası kesildi.

Kumarhane'de şaşırtan uyarı: "İçeri girerken maskeyi çıkarın, sizi tanıyalım"

"MASKEYİ ÇIKARIN SİZİ TANIYALIM"

Operasyon düzenleyen ekipler kumar oynandığı iddia edilen eve gittiklerinde hayrete düştüler. Kapıdaki kameranın dışarıyı gözetlediği ve yanında bulunan uyarıda "içeri girerken maskenizi çıkarın sizi tanıyalım" yazısı pes dedirtti. Kumar oynayan 3 kişi o esnada 4 bin 8 TL para cezasına çarptırıldı.

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