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Kumarhane'ye farklı illerden gelen 24 kişi jandarmaya yakalandı

Farklı illerden kumar oynamak için Denizli'ye gelen 24 kişi Jandarmanın operasyonuyla, kıraathane içerisinde bulunan gizli bölmeden kaçmaya çalıştıkları esnada yakaladı.

Kumarhane'ye farklı illerden gelen 24 kişi jandarmaya yakalandı

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı aldığı istihbarı bilgi doğrultusunda bazı adreslerde yaptığı takip çalışması neticesinde tespit edilen adreslerden biri için operasyon düğmesine bastı. Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesinde bulunan bir kıraathanede gece saatlerinde kumar oynatıldığı tespit edilerek, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü Timleri ve Narkotik ekipleri ile Narko köpekler ile adrese operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında kıraathane içerisinde bulunan dolap görünümlü gizli bölmeden kaçmaya çalışan şüpheliler hızla yakalandı.

Operasyon neticesinde, A.A.Ç., M.S. ve Ş.K. isimli şüphelilerin kumar oynattığı anlaşıldı. Kıraathane içerisinde akrabalık ya da aile bağı olmayan farklı illerden gelen toplam 24 kişinin içeride bulunduğu tespit edildi. Kıraathane içerisinde yapılan aramada, 51 deste iskambil kağıdı, 3 takım okey oyunu, 1 takım domino taşı, 4 adet alacak verecek defteri, 17 adet adisyon kağıdı ve 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

24 KİŞİYE 143 BİN 130 TL CEZA

Operasyonda 25 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, 4 kişiye kimlik bildirmemeden ve 24 kişiye kumar oynamaktan toplamda 24 kişiye 143 bin 130 TL idari para cezası uygulandı. A.A.Ç., M.S. ve Ş.K. isimli şüphelilerin kumar oynanması için yer ve imkan temin etmesi suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

KAMERA SİSTEMLERİ İLE ÖNLEM ALDILAR

Öte yandan, kıraathane içerisine ve dışarısına kurulan 8 farklı kamera ile sürekli takip edildiği ve dolap şeklinde olan gizli bölme içerisinden kaçış noktası oluşturulduğu tespit edildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kumarhane'ye farklı illerden gelen 24 kişi jandarmaya yakalandı

Kumarhane'ye farklı illerden gelen 24 kişi jandarmaya yakalandı

Kumarhane'ye farklı illerden gelen 24 kişi jandarmaya yakalandı

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