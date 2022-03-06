Kumaş Açıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kumaş Açıcı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kumaş Açıcı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kumaş Açıcı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kumaş Açıcı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kumaş Açıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumaş Açıcı Maaşları

Kumaş Açıcı maaşı ortalama olarak aylık 6125_TL'dir. En düşük Kumaş Açıcı maaşı 5000_TL, En yüksek ise 7250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Açıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.46

Meslek Adı :

Kumaş Açıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kumaşları kalitesine göre ayırıp depolayan, kontrol talimatlarına uygun olarak açıp uçlarını diken, gr/m2 ölçüsünde parça hazırlayarak göz kontrolünden geçirdikten sonra etiketlendiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumaş Açıcı: işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumaşları kalitesine göre ayırmak, depolamak,

b) Kumaşları tartmak ve top sayısını kayıt etmek,

c) Gelen her kumaşı partilendirmek, kalitesine göre ayırmak,

d) Bu kumaşları talimata uygun olarak ham açma makinası ile açmak,

e) Açma esnasında kumaşı göz kontrolünden geçirmek,

f) Örgü mallarda may kesme makinesinde may çizgisinden kesip açık en hale getirmek,

g) Her kumaş partisinden belirlenen uzunlukta örnek kesmek,

h) İmalata gidecek kumaşların uçlarını dikmek

, i) Kesilen kumaşın 1 metresini hazırladığı kumaş bilgi etiketini takarak ilgili kutuya koymak,

j) Kumaşın diğer 1 metresini de etiketlendirmek ve analiz için laboratuvara göndermek,

k) Açılan Kumaşın işlemi bitince Jetçi ve Ramcılara göndermek,

l) Kullanılan makine, araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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