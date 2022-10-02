Kumaş Boyamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumaş Boyamacı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Kumaş Boyamacı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Kumaş Boyamacı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Kumaş Boyamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumaş Boyamacı görev tanımı nedir, Kumaş Boyamacı ne iş yapar, Kumaş Boyamacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumaş Boyamacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumaş Boyamacı Tanımı;

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Kumaş Boyamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumaş Boyamacı Maaşları

Kumaş Boyamacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kumaş Boyamacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Boyamacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

318.05

Meslek Adı :

Kumaş Boyamacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yün, pamuk, keten vb. kumaşları, çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak, renklendiren, çeşitli desen ve figürler yapan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumaş Boyamacı (Elle), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Boyama işleminde kullanılan boya, fırça, vb. malzemeleri temin etmek, b) Boyama yapılacak kumaşı seçmek,

c) Kumaşı boyamaya hazır hele getirmek için yıkamak (apresini almak) ve ütülemek,

d) Kumaş boyama uygulama türlerinden boyama için seçim yapmak,

e) Boyama yapmak için desen ve figürler belirlemek,

f) Gerektiğinde uygulanacak desen ve figürler parşömen kağıdına kurşun kalemle kopyasını almak,

g) Desen ve figürlerin kopyası bulunan parşömen kağıdını veya fotokopi kağıdını boyanacak kumaşın altına tutturmak,

h) Kullanılacak boya renklerini seçmek, boyaları karıştırmak, çalkalamak, su ve inceltici katmak suretiyle uygun kıvamda boyamaya hazır hele getirmek,

i) Kumaş boyama tekniklerini kullanarak kumaşa boya uygulamak,

j) Gerektiğinde desen ve figürlerin sınırlarına ince fırça ile kontur çekmek,

k) Boyama işleminden sonra kumaşın boyanan kısımlarını tersten ütülemek suretiyle boyayı sabitleştirmek,

l) Boyama işlemi bittikten sonra, kullanılan fırça ve boya kaplarını temizlemek,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

n) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Kumaş Boyamacı maaşlarına ek olarak sizlerde Kumaş Boyamacı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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