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Kumaş fabrikasında yangın çıktı!

Arnavutköy'deki 4 katlı ibr kumaş fabrikasında yangın çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Kumaş fabrikasında yangın çıktı!

Arnavutköy'de bulunan 4 katlı bir kumaş fabrikasında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hadımköy Mahallesi'ndeki Atatürk Sanayi Bölgesi'nde bulunan 4 katlı kumaş fabrikasının zemin katındaki iplik bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kumaş fabrikasında yangın çıktı!

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