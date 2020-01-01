Kumaş fabrikasında yangın çıktı!
Arnavutköy'deki 4 katlı ibr kumaş fabrikasında yangın çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Arnavutköy'de bulunan 4 katlı bir kumaş fabrikasında yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Hadımköy Mahallesi'ndeki Atatürk Sanayi Bölgesi'nde bulunan 4 katlı kumaş fabrikasının zemin katındaki iplik bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Etiketler : arnavutköy, fabrika, yangın
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