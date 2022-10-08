Kumaş Katlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumaş Katlama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kumaş Katlama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kumaş Katlama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumaş Katlama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumaş Katlama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kumaş Katlama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumaş Katlama Makinesi Operatörü Maaşları

Kumaş Katlama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Kumaş Katlama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Katlama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.33

Meslek Adı :

Kumaş Katlama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dokunan kumaş ve bezleri katlayan bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumaş Katlayıcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumaş veya bez topunun ucunu makine üzerindeki kılavuzlardan geçirmek,

b) Yapılacak katlamaya göre makinenin çalışma ayarlarını yapmak,

c) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını ve makineden geçen kumaş veya bezin enine veya boyuna olarak katlanışını kontrol etmek,

d) Kırışıkları düzeltip, kumaş veya bez yüzeyinde tespit ettiği yağlı ve kirli kısımları işaretlemek,

e) Katlanan kumaşı makineden alıp ilgili kısımlara göndererek makineyi temizlemek,

f) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. Katlanan kumaşların uzunluğunu, ağırlığını ve cinslerini gösteren kayıtları tutabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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