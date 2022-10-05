Kumaş Kesme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kumaş Kesme Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Kumaş Kesme Makinesi İşçisi ne iş yapar, Kumaş Kesme Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kumaş Kesme Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kumaş Kesme Makinesi İşçisi Tanımı;

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Kumaş Kesme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kumaş Kesme Makinesi İşçisi Maaşları

Kumaş Kesme Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Kumaş Kesme Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kumaş Kesme Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.16

Meslek Adı :

Kumaş Kesme Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dokunan kumaş ve bezleri istenilen ölçülerde enlemesine kesen bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kumaş Kesme Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kumaş ucunu makine kılavuzlardan ve bıçaklar altından geçirip veya makinede takılı bulunan kılavuz kumaşın ucuna dikmek,

b) İstenilen ölçülere göre makinenin kesme ayarları yapmak,

c) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını ve kumaşın bıçaklar altında kesilişini izlemek,

d) Kesilerek makineden çıkan kumaşı kontrol etmek,

e) Kontrol neticesine göre, kesme ayarlarında düzenlemeler yaparak işleme devam etmek,

f) Kesilen kumaşı makineden alıp ilgili kısımlara göndererek makineyi temizlemek,

g) Makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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